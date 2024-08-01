Haval опроверг, что новый H9 будет стоить 4 300 000 рублей

Haval назвал дату старта продаж внедорожника H9 второго поколения. Как ранее сообщило издание «Китайские автомобили», всего будет четыре комплектации за 4 299 000, 4 599 000, 4 899 000 и 5 299 000 рублей. Однако сотрудники российского офиса марки рассказали редакции Quto, что данная информация не соответствует действительности.

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Что известно точно, так это состав моторной гаммы: она будет состоять из 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 218 сил и турбодизеля объёмом 2,4 литра, который выдаёт 184 силы. С первым сочетается 8-ступенчатый, а со вторым — 9-диапазонный «автомат».

Длина нового флагмана марки Haval составляет 4950 мм, размер колёсной базы равен 2850 мм, а дорожный просвет — 224 мм. Объём багажника достигает 1598 литров. Остальные подробности будут раскрыты совсем скоро, поскольку старт продаж намечен на начало августа.

Кроме того, оказались раскрыты характеристики новой генерации популярного кроссовера Haval F7 для России. Производитель анонсировал скорый старт продаж этой новинки.