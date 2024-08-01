Продажи подержанных автомобилей в Москве выросли на треть

В Москве за первую половину 2024 года объем продаж легковых машин с пробегом увеличился на 34%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что за шесть месяцев количество продаж в столице выросло до 243,3 тыс. штук, а по стране снизилось до 2,75 млн штук (-0,2%). При этом на Москву пришлось 8,9% всех сделок, а вместе с областью — около 15%. Также в топ-5 по сделкам вошли Краснодарский край (5,3%), Санкт-Петербург (3,59%) и Ростовская область (3,15%).

До этого стало известно, что Самым распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion. На середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.

Вторым по распространенности оказался кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьем месте Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 67,3 тыс. машин и долей в 3,6% от общего числа китайских машин. За ним следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Замыкают десятку наиболее распространенных «китайцев» кроссовер Lifan X60, уже покинувший российский рынок, и внедорожник Great Wall Hover H3, также уже снятый с производства.