BYD представил обновленный хэтчбек Seagull по цене Lada Granta
Дешевый хэтчбек BYD Seagull обновился в Китае. Компактный электрокар ценой до миллиона в пересчете на рубли вызвал ажиотаж после премьеры весной 2023 года. Теперь в BYD решили, что настало время подстегнуть спрос. BYD Seagull 2025 модельного года получил скромные внешние изменения и слегка расширенный список опций. Цена при этом стала ещё ниже — от 69 800 до 85 800 юаней (от 828 тысяч до 1,02 миллиона рублей). Дебютировала «Чайка», напомним, со стартовой стоимостью 78 тысяч юаней.
Передняя часть BYD Seagull осталась нетронутой. Единственным новшеством сзади, по которому можно распознать рестайлинговый вариант, стала замена надписи Build Your Dreams на BYD. По габаритам хэтчбек похож на Kia Picanto: в длину он достигает 3,78 метра, в ширину — 1,72 метра, а в высоту — 1,54 метра при 2,5-метровой колесной базе.
В салоне тоже все по-прежнему: спереди расположены семидюймовая приборная панель и подвижный экран медиасистемы DiLink с чипом разработки BYD и Qualcomm диагональю 10,1 дюйма. По умолчанию есть поддержка обновлений «по воздуху», аудиосистема с четырьмя динамиками, точка Wi-Fi и бесключевой доступ.
«Дорогие» комплектации оснащены отсеком для беспроводной зарядки смартфона, подогревом сидений и электрорегулировкой водительского кресла в шести направлениях.
Электромотор у BYD Seagull один: он развивает 75 лошадиных сил и способен разогнать электрокар до 130 километров в час. Батарея емкостью 30,08 киловатт-часа обеспечивает 305 километров хода без подзарядки по китайскому циклу CLTC, более крупная на 38,88 киловатт-часа даст 405 километров.
За первую половину 2024 года BYD реализовал более 191 тысячи экземпляров Seagull. В Россию хэтчбек возят «параллельным» путем, и стоит он примерно вдвое дороже. Например, в Новосибирске автомобиль в наличии предлагают за 1,8 миллиона, в Благовещенске — за два.