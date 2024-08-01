BYD представил обновленный хэтчбек Seagull по цене Lada Granta

Дешевый хэтчбек BYD Seagull обновился в Китае. Компактный электрокар ценой до миллиона в пересчете на рубли вызвал ажиотаж после премьеры весной 2023 года. Теперь в BYD решили, что настало время подстегнуть спрос. BYD Seagull 2025 модельного года получил скромные внешние изменения и слегка расширенный список опций. Цена при этом стала ещё ниже — от 69 800 до 85 800 юаней (от 828 тысяч до 1,02 миллиона рублей). Дебютировала «Чайка», напомним, со стартовой стоимостью 78 тысяч юаней.

© Motor.ru

Передняя часть BYD Seagull осталась нетронутой. Единственным новшеством сзади, по которому можно распознать рестайлинговый вариант, стала замена надписи Build Your Dreams на BYD. По габаритам хэтчбек похож на Kia Picanto: в длину он достигает 3,78 метра, в ширину — 1,72 метра, а в высоту — 1,54 метра при 2,5-метровой колесной базе.

В салоне тоже все по-прежнему: спереди расположены семидюймовая приборная панель и подвижный экран медиасистемы DiLink с чипом разработки BYD и Qualcomm диагональю 10,1 дюйма. По умолчанию есть поддержка обновлений «по воздуху», аудиосистема с четырьмя динамиками, точка Wi-Fi и бесключевой доступ.

© BYD

© BYD

© BYD

© DongCheDi

© BYD

«Дорогие» комплектации оснащены отсеком для беспроводной зарядки смартфона, подогревом сидений и электрорегулировкой водительского кресла в шести направлениях.

Электромотор у BYD Seagull один: он развивает 75 лошадиных сил и способен разогнать электрокар до 130 километров в час. Батарея емкостью 30,08 киловатт-часа обеспечивает 305 километров хода без подзарядки по китайскому циклу CLTC, более крупная на 38,88 киловатт-часа даст 405 километров.

За первую половину 2024 года BYD реализовал более 191 тысячи экземпляров Seagull. В Россию хэтчбек возят «параллельным» путем, и стоит он примерно вдвое дороже. Например, в Новосибирске автомобиль в наличии предлагают за 1,8 миллиона, в Благовещенске — за два.