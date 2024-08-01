Эксперты назвали альтернативы Toyota Camry

Что купить вместо Toyota Camry. До 2022 года японская Camry была лидером в сегменте бизнес-седанов в России. Автомобили расходились среди чиновников и обычных автомобилистов. После ухода Toyota из России освободившуюся нишу стали занимать китайские автомобили. Издание 110km.ru назвали пять альтернатив популярного бизнес-седана, которые можно купить на российском рынке.

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В модельной линейке бренда Changan есть три седана, которые могут претендовать на сегмент бизнес: Eado Plus, UNI-V и Lamore. Последний больше всего подходит в качестве альтернативы Toyota. В движение его приводит турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с., в паре с которым работает 7-ступенчатый «робот». Стоимость модели составляет 2 789 900 рублей.

JAC J7 — ещё один китайский седан D-класса. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей 136 л.с., он работает в паре с вариатором CVT. Цены варьируются от 1 999 000 до 2 149 000 рублей.

В модельном ряду Chery на российском рынке представлен только один седан — Arrizo 8. Он оснащён 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 186 л.с., а в июле появилась версия 2024 года с менее мощным мотором на 150 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот». Стоимость актуальной версии составляет 2,85−3,05 млн рублей.

Одним из первых бизнес-седанов новой волны на российском рынке появился Aeolus Shine Max. В движение его приводит 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 190 л.с., работающий вместе с роботизированной коробкой на 7 ступеней. Стоимость топовой версии составляет без малого 3 млн рублей.

Флагман модельного ряда Geely — седан Preface должен появиться на российском рынке уже в августе. Он оснащён турбированным 2,0-литровым двигателем на 200 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот». Цены пока ещё не озвучены, но эксперты прогнозируют, что стоимость составит около 3−3,2 млн рублей.

Журналисты напомнили, что в ближайшее время на российском рынке появится ещё больше бизнес-седанов. Например, до конца этого года на АвтоВАЗе должна начаться сборка Lada Aura, а на мощностях ГАЗа — Volga C40. В следующем году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнётся производство бизнес-седанов Aurus.