Стоимость обслуживания автомобилей в РФ выросла на 31%

По итогам шести месяцев этого года средний чек за ремонт и обслуживание автомобилей составил 9 600 рублей. Это на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на Fit Service.

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Интересно, что владельцы автомобилей среднего возраста от 6 до 14 лет вкладывают в ремонт и обслуживание своих машин больше других.

Как рассказала директор международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова, сейчас в автосервисах есть кадровый голод, из-за этого сотрудникам приходится увеличивать зарплату, что сразу же сказывается на стоимости услуг. По ее словам, один раз заехав на ТО, водитель стремится закрыть максимум вопросов по машине.

Ранее "РГ" сообщала, что средняя зарплата на старте на позиции помощника мастера приемщика составляет 50 тысяч рублей, а на позиции мастера-приемщика - 100 тысяч рублей. В то же время руководитель получает от 150 тысяч рублей.

До этого в автосервисе рассказали, почему новые машины начинают ржаветь через год.