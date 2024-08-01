Автозавод «Москвич» представил новую модель кроссовера

В российской столице в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоялся первый публичный показ новой модели кроссовера «Москвич 8».

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«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступечатая, роботизированная.

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он станет отечественным аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в нашу страну. Конкурентами автомобиля при этом назвали Chery Tiggo 8 и Geely Okavango. Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.