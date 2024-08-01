Chery Tiggo 8L, которого нет в Китае, заметили в России в камуфляже

Компания Chery только готовится к презентации и старту продаж нового Tiggo 8L - следующего поколения "восьмёрки", увеличившейся в габаритах. Автомобиль уже заметили в Москве, его фотографии опубликовал сайт "Китайские автомобили".

© Chery

"Наличие камуфляжной плёнки может говорить о том, что в кадр попала модель, ввезённая в Россию официальным, а не параллельным способом. Да и откуда бы сейчас взяться "серой" машине, при условии, что её продажи пока не стартовали?", - пишет источник, забывая, что буквально недавно кто-то пошутил с новой Lada на базе FAW.



Тем не менее, автомобиль с большой долей вероятности проходит тестовые испытания, так как регистрационные номерные знаки принадлежат ФГУП "НАМИ", который занимается в том числе сертификацией транспортных средств для нашего рынка.

© Российская газета

Из интересных особенностей стоит выделить дополнительный лючок, который как бы является намёком на гибридную трансмиссию, однако у гибрида на месте решётки радиатора должна быть аэродинамическая панель - как у близнеца Chery Fulwin T9.

Пока это всё частности, и главное - Chery продолжает работать над расширением модельной линейки для России.

Что касается судьбы Chery Tiggo 8L на домашнем рынке, то все характеристики уже известны, а старт продаж ожидается через неделю.