Потекла крыша, сломалась коробка: владельцы рассказали о проблемах китайских авто

Ранее «Автокод» сообщал, что всего за три месяца в России сгорели три кроссовера GAC. Машины вспыхивали прямо на ходу, а один из водителей получил сильные ожоги и попал в больницу. Недавно стало известно о новых проблемах китайских автомобилей.

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Так, житель Екатеринбурга купил в дилерском центре новый седан Omoda S5 GT, и уже через полчаса после сделки у машины отказала коробка передач. В первые 30 минут все было хорошо, и ничего не предвещало беды. Но когда показатель одометра достиг 33 км, на приборной панели загорелся «чек» мотора. Автомобиль починили по гарантии.

Второй инцидент связан с кроссовером Jetour X70 Plus. Поводом для недовольства стала крыша, которая протекла во время дождя. Автовладелец приобрел автомобиль в октябре прошлого года почти за 3 млн рублей. Крыша начала протекать в середине июля. Мужчина сразу отправился в ближайший дилерский центр, но там ему не смогли помочь. Ранее у Jetour также поменяли рулевой наконечник, фальшнакладки выхлопной трубы из-за налета, который невозможно оттереть, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Ранее на ютуб-канале «Советы автоподборщика» вышел обзор Changan UNI-K, двигатель которого сломался через 15 тыс. км. Из видео узнаете, в чем причина поломки, в какую сумму обошелся ремонт.