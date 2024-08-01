Водителям старше 80 лет разрешат управлять авто только при одном условии

Инициативу о повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет одобрили в Совете ГД. Об этом сообщает Autonews.

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Законопроект включили в программу для рассмотрения предстоящей осенью. Он был внесен в нижнюю палату парламента в начале прошлого месяца. Инициатива принадлежит депутатам фракции «Новые люди». По мнению депутатов, принятие документа уменьшит риск серьезных аварий и защитит жизнь других участников дорожного движения.

По нынешним законам менять водительское удостоверение необходимо раз в десять лет. Если срок действия документа истек, то управлять автомобилем запрещается: за это грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

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Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России сообщили, что более 1,9 тысячи ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано за четыре месяца 2024 года на российских дорогах - это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.