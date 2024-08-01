Цена покраски кузова автомобиля выросла в России за год на 25%

В России заметно подорожала услуга по покраске кузова. Руководитель направления кузовного ремонта в крупной международной сети Ярослав Кукарин рассказал, что такой ощутимый рост цен на услуги по покраске автомобилей — от 15 до 25% — связан с двумя причинами.

Подорожание материалов и рост цены нормо-часа отразились на повышении стоимости покраски. Эксперт предположил, что до конца года цена ещё подрастёт. Удорожание расходных материалов продолжается — краски, лаки, грунты, абразивы постоянно растут в цене вне зависимости от бренда.

Отражается на ценах и нехватка кадров в отрасли. Мастерам поднимают зарплаты, чтобы удержать квалифицированных сотрудников, что сразу же отражается на увеличении стоимости нормо-часа на СТО, пишет «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что дефицита лакокрасочных материалов сейчас нет. Китайские и турецкие бренды полностью заместили ассортимент ушедших западных и японских компаний. Некоторые производители продолжают поставлять в Россию свою продукцию для покраски машин по схеме параллельного импорта.