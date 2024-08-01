Автоэксперт прогнозирует рост цен на автомобили уже в августе

Эксперт рассказал, что будет с ценами на иномарки в России до конца года. С 1 октября изменится ставка утилизационного сбора, что неминуемо приведёт к росту цен на автомобили. Но автоэксперт Максим Кадаков уверен, что дилеры начнут переписывать ценники уже в августе. До конца года стоимость на новые иномарки увеличится на 10%.

По словам эксперта, всё будет зависеть от того, насколько большие запасы автомобилей есть у дилеров. С августа постепенно цены будут расти, в стоимость будет закладываться индексация утильсбора, которая вступит в силу с октября. Кадаков считает, что резкого скачка цен не будет, рост будет постепенным по разным комплектациям. Например, пока что цены на базовые версии массовых моделей сохранится, а топовые комплектации будут дорожать.

Чем дороже стоит автомобиль, тем больше будет заметен рост цены. А на бюджетные версии стоимость пока сохранится, чтобы не отпугивать покупателей.

Рост будет заметен к декабрю, но тенденция начнётся уже сейчас, в августе, прогнозирует эксперт. К концу года цены на массовые иномарки вырастут на 10%. В цены на машины, которые прибудут новыми партиями, уже будет заложен утильсбор.

По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, цены изменятся не только на ввозимые автомобили, но и на отечественные модели.