Появилась первая фотография преемника Lamborghini Huracan без маскировки

Компания Lamborghini готовится представить суперкар, который заменит уходящий Huracan. Премьера новинки уже на носу, но тизерную кампанию Lamborghini проводит скрытно: недавно в сеть слили первый тизер, который, судя по всему, является фотографией распечатки. На нем изображен фонарь суперкара в форме растянутого шестиугольника, похожий на фонари прототипов со шпионских снимков.

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Фонари с сетчатым рисунком напоминают по форме выхлопные патрубки на Revuelto c V12. Также они перекликаются с задней оптикой современного Countach, у которого в каждом фонаре по три шестиугольника. Над фонарями новинки расположено отверстие для охлаждение моторного отсека.

© CarBuzz

© CarBuzz

Судя по недавней регистрации торговой марки Temerario, именно такое имя достанется преемнику Lamborghini Huracan. Это будет гибрид (HPEV, High Performance Electrified Vehicle) с 3,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом, разработанным Lamborghini для гоночного SC63. В одиночку ДВС будет развивать более 800 лошадиных сил и сможет раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту.

Общая отдача установки, как ранее сообщил глава Lamborghini Стефан Винкельманн, превысит 900 сил.

Премьера суперкара запланирована на 16 августа: его покажут на автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее.