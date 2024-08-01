Появилась первая фотография преемника Lamborghini Huracan без маскировки
Компания Lamborghini готовится представить суперкар, который заменит уходящий Huracan. Премьера новинки уже на носу, но тизерную кампанию Lamborghini проводит скрытно: недавно в сеть слили первый тизер, который, судя по всему, является фотографией распечатки. На нем изображен фонарь суперкара в форме растянутого шестиугольника, похожий на фонари прототипов со шпионских снимков.
Фонари с сетчатым рисунком напоминают по форме выхлопные патрубки на Revuelto c V12. Также они перекликаются с задней оптикой современного Countach, у которого в каждом фонаре по три шестиугольника. Над фонарями новинки расположено отверстие для охлаждение моторного отсека.
Судя по недавней регистрации торговой марки Temerario, именно такое имя достанется преемнику Lamborghini Huracan. Это будет гибрид (HPEV, High Performance Electrified Vehicle) с 3,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом, разработанным Lamborghini для гоночного SC63. В одиночку ДВС будет развивать более 800 лошадиных сил и сможет раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту.
Общая отдача установки, как ранее сообщил глава Lamborghini Стефан Винкельманн, превысит 900 сил.
Премьера суперкара запланирована на 16 августа: его покажут на автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее.