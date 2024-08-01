Mercedes ускоряет электрификацию: новый GLA выходит раньше срока

Mercedes-Benz активизирует второй этап своей стратегии электрификации, внедряя архитектуру MMA, которая поддерживает как электрические, так и традиционные бензиновые двигатели. Этот этап также характеризуется отходом от форм «капли воды» и номенклатуры «EQ», что является признаком стремления компании к обновлению стиля и технологий, сообщает 32cars.ru.

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Одним из ключевых проектов на новой платформе станет обновленный GLA, который, как ожидается, появится на рынке в электрической версии и станет конкурентом Tesla Model Y. Планируется, что производство нового GLA начнется в октябре 2025 года на заводе в Раштатте, Германия, с началом поставок в первой половине 2026 года. Новый GLA, разрабатываемый под кодовым названием X174, будет включать технологии нового CLA, который дебютирует в конце 2025 года и станет первым автомобилем, продемонстрирующим возможности архитектуры MMA.

Ожидается, что новый CLA предложит аккумуляторную батарею примерно на 90 кВт/ч, обеспечивающую запас хода около 750 км, и электродвигатель мощностью 238 л.с. Архитектура на 800 вольт позволит заряжать автомобиль мощностью до 250 кВт, что дает возможность зарядить аккумулятор до уровня, достаточного для 400 км пути, всего за 15 минут. Кроме того, предполагается, что CLA появится в гибридной версии с 1.5-литровым бензиновым двигателем. Не исключено, что GLA сохранит и дизельные версии, учитывая популярность дизельных автомобилей Mercedes в Европе.

По словам генерального директора Олы Каллениуса, Mercedes не прекращает инвестиции в разработку двигателей внутреннего сгорания, при этом активно разрабатывая все более эффективные и экологически чистые двигатели, подтверждая свои амбиции в области устойчивого развития.