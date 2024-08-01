Honda возродила клиновидный концепт сорокалетней давности

Японская компания решила привезти «отреставрированный» вариант шоу-кара на мероприятие Pebble Beach Concours d'Elegance, которое пройдёт во второй половине текущего месяца.

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Марка Honda решила привезти на Конкурс элегантности в США концептуальный суперкар, который дебютировал 40 лет назад, его название – HP-X. Этот автомобиль пережил «масштабную реставрацию» и теперь заявлен в качестве экспоната в «классе концепт-каров и прототипов клиновидной формы».

Honda HP-X – это концепт спортивного автомобиля со среднемоторной компоновкой, который был показан в 1984 году в рамках автосалона в Турине (Италия). Шоу-кар был разработан дизайнерской фирмой Pininfarina, кстати, название HP-X расшифровывается как Honda Pininfarina eXperimental. Его габаритная длина равна 4160 мм, ширина – 1780 мм, а высота – 1110 мм (расстояние между осями в компании не указали).

Напомним, отличительными чертами концепта являются не только клиновидный профиль, но и кабина, напоминающая истребитель. Так, у него нет дверей, вместо этого футуристичный шоу-кар снабдили съёмным козырьком, созданным из оргстекла, а его задняя часть переходит в обтекатель. Для снижения веса автомобиля производитель использовал детали из кевлара и углеволокна.

Кузов «отреставрированного» концепта получил ту же двухцветную окраску: верхняя часть окрашена белым, нижняя – тёмно-синим, между ними проходит красная узкая полоса (аналогичное решение использовалось в 1984 году). Интерьер отделан замшей красного и белого цвета, ещё одной особенностью Honda HP-X является массивная центральная консоль с большим количеством физических кнопок.

Концепт оснастили 2,0-литровым 24-клапанным двигателем DOHC V6, который был создан на базе гоночного двигателя Honda F2. Компания уже тогда применяла телеметрию в реальном времени, GPS и функцию предупреждения о дорожном состоянии с помощью «специального гидролокатора» – сейчас многие из этих систем (в более развитой форме) получили массовое распространение.

В компании отметили, что Honda HP-X предшествовал разработке суперкара NSX первого поколения, хотя сам шоу-кар до серийной версии так и не добрался. Однако концепт исполнил роль испытательного полигона для новых идей, технологий и инженерных принципов, которые разработчики компании позднее применили в более поздних моделях Honda и Acura, в частности, в том самом двухместном среднемоторном суперкаре NSX, дебютировавшем всего несколько лет спустя.

Тем временем компания продолжает заниматься разработкой и современных спорткаров. Так, в начале прошлого месяца Honda анонсировала гибрид Prelude для европейского рынка. В основу серийной версии лёг концепт, представленный на выставке Japan Mobility осенью прошлого года.