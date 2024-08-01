Voyah Free занял первое место в рейтинге качества среди гибридных автомобилей в РФ

По результатам независимого исследования «Рейтинг качества автомобилей», проведенного государственной китайской ассоциацией AQSIQ Auto, бренд VOYAH уверенно зафиксировал статус лидера в премиальном сегменте полноразмерных гибридных кроссоверов, представленных в РФ.

© Car.ru

Исследование строится на основе базы данных Китайской Ассоциации качества автомобилей, созданной государственным управлением по надзору за рынком и «Рейтинге качества автомобилей», выпущенным Государственным управлением по регулированию рынка и Национальным управлением по стандартизации. В основе исследования лежат несколько фундаментальных параметров: надежность, риски дефектов и неисправностей, качество сборки, безопасность и экологичность, а также анализ обращений пользователей к авторитетным исследовательским учреждениям.

Каждая жалоба на неисправность или дефект оценивается в штрафных баллах, которые влияют на итоговый рейтинг модели. Чем больше баллов, тем ниже позиция в списке. Такое исследование проводится регулярно и позволяет потребителям сделать осознанный выбор, а производителям – идентифицировать проблемы в своих моделях и повысить их качество. Объектами оценки являются новые модели, продаваемые на китайском рынке более полугода по состоянию на первое полугодие 2024, без учета импортных моделей.

В первой половине 2024 года в список средне- и крупноразмерных внедорожников премиального и люкс-сегмента были включены 15 моделей NEV, из которых 8 моделей получили оценку выше среднего значения (включая среднее значение) и 7 моделей ниже среднего значения.

Средняя оценка качества автомобилей в рейтинге оказалась равна 174 штрафным баллам. Официально представленная в России VOYAH FREE получила 157 баллов, уступив позиции всего на 9 пунктов. Модель продемонстрировала превосходные результаты по всем ключевым показателям и заняла 1 место среди китайских премиальных полноразмерных гибридных кроссоверов, продаваемых в России.

В самом низу рейтинга (около 200 баллов) оказались такие марки, как Li Auto, Lynk & Co, Aito, а также Wey. Основные жалобы респондентов на автомобили в нижней части списка включали такие проблемы, как отказ работы важных агрегатов: тяговых батарей и нарушения работы электромоторов, а также большое количество рекламаций и возвратов моделей в дилерские центры.

В ТОП-3 лидеров исследования присутствуют две люксовые модели, продаваемые в России с розничной ценой, превышающей 14 млн рублей. Это люксовый Мengshi M-HERO 917 (в России M-HERO 1) 151 балл и BYD U8 155 баллов. MENGSHI M-HERO, так же, как и VOYAH, является дочерним брендом корпорации Dongfeng - одного из лидеров китайского автопрома.

Исходя из данных исследования AQSIQ Auto, за первое полугодие 2024 года, бренд VOYAH в очередной раз подтвердил свое лидерство по качеству среди официально представленных в РФ полноразмерных кроссоверов, приблизив себя к люксовому сегменту. VOYAH не только соответствует высоким стандартам премиум-класса, но и превосходит ожидания клиентов. Бренд продолжает активно развиваться и внедрять инновации, чтобы оставаться лидером в своем сегменте.