Представлен еще один обновленный Honda Civic: RS-версии и турбомотор

Компания Honda рассекретила модернизированный Civic для Азии. Программа рестайлинга в целом такая же, как в Америке. При этом в Японии, например, у модели также появилась «подогретая» версия, и она отличилась не только декором.

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Стандартное рестайлинговое семейство Honda Civic дебютировало в США еще в мае, а в июле там представили спортивный седан с приставкой Si. Теперь же марка рассекретила обновленную модель, предназначенную для азиатского региона. Причем Хонда поделилась подробностями сразу о двух версиях – для Таиланда и Японии. Отметим, в первой стране Civic бывает исключительно седаном, тогда как на японском рынке, напротив, присутствует только хэтчбек.

Внешне машины для Азии в целом изменились так же, как в Америке. Honda Civic получил новый и чуть более агрессивный передний бампер, от отдельных противотуманок отказались. Радиаторная решетка стала больше, вдобавок у нее рисунок в виде сот. Также расширена палитра цветов кузова, появились диски другого дизайна. В салоне – мультимедиа с 9-дюймовым планшетом и сервисами Google.

Особняком стоит версия RS. В Таиланде такая комплектация была и прежде, от обычного седана она отличается акцентами «под спорт»: например, на крышке багажника местного Civic RS красуется черный спойлер, а в салоне есть красная вставка и аналогичного цвета прострочка. Для Японии же RS-версия в новинку, и она отличается не только декором. Так, японской «эр-эске» перенастроили подвеску, кроме того, лишь этот вариант теперь имеет шестиступенчатую механику, причем коробка новая – с улучшенной реакцией.

Если в Штатах стандартный Civic после рестайлинга лишился турбочетверки 1.5 (но Civic Si турбомотор сохранил), то в Азии ее оставили. На таиландском седане двигатель выдает 178 л.с., на японском хэтче – 182 л.с., мотор сочетается с вариатором. В Таиланде и Японии еще можно купить гибридный Civic, в состав установки e:HEV входят атмосферник 2.0 и электромотор, совокупная отдача – 184 л.с. Но хэтчбек Civic RS бывает только с 1.5Т.

В Таиланде «живые» продажи обновленного седана Honda Civic стартуют позже в этом месяце. На японском рынке рестайлинговая пятидверка появится в сентябре.