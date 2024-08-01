В России замечен новый кроссовер Exlantix ET

В РФ замечен новый кроссовер Exlantix. Китайский производитель анонсировал скорое появление на российском рынке электрического паркетника ET. Машина уже замечена на парковке перед одним из дилерских центров, и внешне она отличается от представленных на сайте компании изображений. По предварительным данным, Quto.ru попалась базовая версия модели.

© Quto.ru

Если на дорогих версиях воздуховоды в переднем бампере получили пиксельное табло под фарами с рисунком в стиле нового Chery Tiggo 7 Pro Max, то на базовой модификации узор будет намного проще. Помимо этого, на снимке можно заметить отсутствие лидара на крыше над лобовым стеклом.

Новинка построена на 800-вольтовой архитектуре. Базовая версия оснащается 252-сильным электромотором и 66-киловаттным аккумулятором, на одном заряде которого паркетник способен проехать до 550 км.

© Quto.ru

Более продвинутым моделям доступны силовые установки с отдачей 313, 480 или 561 силу, а сочетаются с ними батареи ёмкостью 79,9 (до 650 км) или 97,6 кВтч (до 760 км).

Длина электромобиля составляет 4955 мм, ширина 1975 мм, расстояние между осями равно 3000 мм. В зависимости от комплектации, пятиместный вседорожник получит колёсные диски размером 18, 19 или 21 дюймов.

Перечень оснащения модели включает цифровую панель приборов, медиасистему с крупным дисплеем, выдвижные дверные ручки и пневмоподвеску.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России начнётся приём предзаказов на Exlantix ET.