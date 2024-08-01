Стало известно, сколько на российском рынке китайских автобрендов

Количество китайских брендов, представленных на российском рынке, с начала 2022 года увеличилось в 4,5 раза, до 54. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.

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«Мы видим, что если на начало 2022 года на рынке присутствовало 12 марок китайских, всего 60, то за 4 месяца 2024 года их общее количество выросло до 120 марок, китайских — до 54», — сказал Удалов.



До этого председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что китайские машины очень непредсказуемы и некоторые из них могут начать «разваливаться» уже через год.

Он отметил, что не может назвать ни одну марку и модель, которые были бы устойчивы по качеству. По его словам, китайские автомобили дорогие. Это связано с тем, что нет конкуренции. При этом он отметил, что если цены не будут снижены, люди покупать такие машины не будут.

Самым распространенным китайским авто в России является кроссовер Haval Jolion: на середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.