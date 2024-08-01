Кроссовер Citroen C5 Aircross резко подешевел в России

Citroen C5 Aircross российской сборки резко подешевел - если ранее он стоил 4 299 000 рублей, то с первого августа его стоимость - 3 899 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании "Автомобильные технологии", которая занимается сборкой модели на заводе в Калуге.

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Напомним, кроссовер оснащён бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной подвеской с гидравлическими ограничителями хода Progressive Hydraulic Cushions.

Штатно в комплектацию входят: сиденья с функциями подогрева и массажа, водительское кресло с электрорегулировками и памятью на настройки, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, цифровая приборная панель, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом, система камер кругового обзора, бесключевой доступ, датчики парковки, дождя и света, круиз-контроль, беспроводная зарядка и другие опции.

Гарантия на автомобиль - 3 года или 100 000 км пробега.

Новые цены также затрагивают весь модельный ряд автомобилей компании, импортируемых в Россию. При этом подробные прайс-листы не приводятся.