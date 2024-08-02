Новый "Москвич 8" сняли на видео во время премьеры

Дебют кроссовера "Москвич 8" состоялся в форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Продажи модели стартуют до конца 2024 года.

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"Москвич 8" будет продаваться только с семиместным салоном - с диваном на втором ряду и двумя сиденьями на "галёрке". Теснее, чем в Sorento в области ног быть не должно: по колёсной базе "китаец" больше - 2830 мм. Общая длина - 4825 мм.

Для модели заявлен турбомотор 1.5 литра мощностью 174 л.с. в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - передний, версий 4х4 не предусмотрено.

Серьёзными конкурентами "Москвича 8" станут Geely Okavango стоимостью от 3,48 млн рублей и Chery Tiggo 8 с прайсом от 3,2 млн рублей. Также в РФ продаются ещё несколько 7-местных кроссоверов, но они дороже: Jetour X90 Plus - 3,89 млн рублей 3 169 900, Changan CS95 - от 4,35 млн рублей. Цены на автомобили указаны без учёта спецпредложений.

Эксперты рынка прогнозируют стоимость "Москвич 8" на уровне 2,6-3,2 млн рублей.