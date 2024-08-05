Эксперты рассказали, почему в России плохо продаются "французы"

Автоэксперты рассказали, почему в России плохо продаются "французы"
Несмотря на скромный выбор иномарок не из Поднебесной, новые автомобили европейских брендов расходятся вяло и скапливаются на складах у дилеров.
На этой неделе компания "Автомобильные технологии", которая сейчас производит в Калуге кроссоверы Citroen C5 Aircross из китайских комплектующих, объявила о резком снижении цен на свежие и скопившиеся в стоке "прошлогодние" новые автомобили.
Дисконт на машины с двойным шевроном доходит до 400 тысяч рублей. Удешевление новых Peugeot и того больше - скидки на кроссовер 5008 выросли до 800 тысяч рублей. Эксперты проекта Авто Mail рассказали "Российской газете", почему новые французские автомобили не разлетаются у нас как горячие пирожки.
"Помимо давно сложившегося у россиян стереотипа о том, что автомобили французских брендов не образцы надежности и долговечности, есть еще один немаловажный фактор низкого спроса на новые иномарки в нашей стране. Причем не только на французские. За последние пару лет цены на автомобили у многих дилеров выросли почти вдвое, тогда как зарплаты большинства россиян растут не так быстро. Взять хотя бы тот же кроссовер Citroen C5 Aircross. В январе 2022 года он стоил новым минимум 2 244 000 рублей. Сегодняшний ценник на эту модель, также официально продаваемую в России, до только что анонсированного снижения стартовал с 4,1 млн рублей за авто 2023 года выпуска и с 4,3 млн рублей - за свежие машины. Впрочем, и теперь, когда прайс-листы на эту модель снижены минимум до 3,7 млн и 3,9 млн рублей соответственно, это для многих неоправданно большая сумма."