Эксперты рассказали, почему в России плохо продаются "французы"

Несмотря на скромный выбор иномарок не из Поднебесной, новые автомобили европейских брендов расходятся вяло и скапливаются на складах у дилеров.

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На этой неделе компания "Автомобильные технологии", которая сейчас производит в Калуге кроссоверы Citroen C5 Aircross из китайских комплектующих, объявила о резком снижении цен на свежие и скопившиеся в стоке "прошлогодние" новые автомобили.

Дисконт на машины с двойным шевроном доходит до 400 тысяч рублей. Удешевление новых Peugeot и того больше - скидки на кроссовер 5008 выросли до 800 тысяч рублей. Эксперты проекта Авто Mail рассказали "Российской газете", почему новые французские автомобили не разлетаются у нас как горячие пирожки.