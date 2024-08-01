Вседорожный суперкар Marsien от Marc Philipp Gemballa пошел в производство

Marsien, разработанный немецкой компанией Marc Philipp Gemballa GmbH, сделан на базе Porsche 911 Turbo S поколения 992 и представляет собой современную интерпретацию легендарного суперкара 1980-х — Porsche 959.

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Компанию Marc Philipp Gemballa GmbH, базирующуюся в городе Фрайберг-ам-Неккар (Германия, земля Баден-Вюртемберг), основал в 2021 году Марк Филипп Гембалла, сын Уве Гембаллы, который в свою очередь в начале 1980-х основал легендарное тюнинг-ателье Gemballa. После трагической гибели Уве Гембаллы в 2010 году у ателье появились новые собственники, оно продолжает работу по сей день. Marc Philipp Gemballa GmbH и Gemballa GmbH никак не связаны и даже судились из-за имени Gemballa, причём Марк Филипп Гембалла в суде проиграл, поэтому его суперкар называется просто Marsien, а в пресс-релизах и на сайте компании подчёркивается, что она никак не связана с тюнинг-ателье Gemballa. Тем не менее мы были рады узнать, что проект Marsien не заглох и через три года после анонса машина пошла в производство.

Производство, разумеется, ручное: Marc Philipp Gemballa GmbH планирует изготовить всего 40 экземпляров Marsien, все они давно забронированы, каждый обойдётся заказчику не менее чем в полмиллиона евро — конкретная цена зависит от индивидуальных пожеланий и выбранных опций.

Дизайн Marsien разработал француз Алан Дерозье, уже известный нашим читателям по рестомоду Renault 5 Turbo 3 и спорткару Kiska APG-1, он сделал на базе кузова Porsche 911 Turbo S поколения 992 современную реинкарнацию Porsche 959, одного из самых известных суперкаров 1980-х, который создавался с прицелом на раллийную группу В и выиграл в 1986 году марафон Париж-Дакар. Вся наружная обшивка Marsien выполнена из углепластика, она состоит из 85 оригинальных деталей, а всего в Marsien используются 422 новых компонента, то есть он довольно далеко ушёл от исходного Porsche 911 Turbo S, снаряженная масса снижена на 50 кг.

Marsien, как и Porsche 959, имеет регулируемую подвеску, дорожный просвет варьируется в диапазоне от 120 до 250 мм. Подвеска у Marsien полностью новая, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизационными стойками KW. Рычаги подвески, места их крепления и подрамники можно за доплату покрыть золотом. Давление в шинах регулируется прямо на ходу. Для езды по дорогам Marsien оснащается шинами Michelin Ultra High Performance, для езды по бездорожью — «зубастыми» покрышками Grabber AT 3. Оригинальные колёсные диски Lightweight GT с центральной гайкой крепления украшены фирменным колпачком Marc Philipp Gemballa на этой гайке, выполненным из 24-каратного золота.

Доработку двигателя для Marsien Марк Филипп Гембалла поручил коллегам из опытнейшего тюнинг-ателье RUF: отдача 3,8-литровой оппозитной «битурбошестёрки» увеличена со стоковых 650 л.с. и 850 Нм до 750 л.с. и 930 Нм, а за доплату предлагается форсировка до 830 л.с. Известная словенская компания Akrapovic разработала для двигателя новую титановую систему выхлопа с уникальным звучанием, а специалисты итальянской компании BMC снабдили его высокоэффективной системой фильтрации воздуха для заездов по пыльным степям и пустыням. Изменения в коробке передач (8-ступенчатый автомат PDK с двумя сцеплениями) и в системе полного привода не заявлены. До 100 км/ч Marsien разгоняется за 2,6 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

В салоне Marsien в первую очередь обращает на себя внимание новый высокий центральный тоннель в духе Porsche Carrera GT и новые лёгкие кресла на углепластиковых каркасах. Материалы обивки и отделки определяются заказчиком, в виде опции предлагается трубчатый полукаркас безопасности. Номерные таблички автомобиля на центральном тоннеле и в багажнике выполнены из 24-каратного золота.

За три года, прошедших с момента анонса до начала производства, Marsien прошёл большой цикл ездовых испытаний в пустынях и снегах при экстремальных температурах, а также намотал 3000 км по Северной петле Нюрбургринга, так что его ездовые характеристики не должны разочаровать покупателей. О своих дальнейших творческих планах Марк Филипп Гембалла пока не сообщал.