В России снизились цены на Peugeot и Citroen: скидки - до 800 тысяч рублей

Компания "Автомобильные технологии" пересмотрела стоимость моделей Peugeot и Citroen. Согласно новым прайс-листам, с 1 августа купить автомобили этих марок можно на 350-800 тысяч рублей дешевле.

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Например, локализованный Citroen C5 Aircross стал доступнее на 400 тысяч рублей - от 3 699 000 рублей. Цена актуальна для импортированных машин 2023 года, свежие кроссоверы, выпускаемые в Калуге, обойдутся в 3 899 000 рублей.

Другие модели компания "Автомобильные технологии" импортирует из-за рубежа. Citroen C5 X 2024 года выпуска стал доступнее на 350 тысяч - он стоит теперь от 4 299 000 рублей, Peugeot 2008 2023 года выпуска стоит на 686 тысяч рублей дешевле - от 2 999 000 рублей, Peugeot 4008 "2023 потерял 726 тысяч рублей - от 3 899 000 рублей, купить Peugeot 5008 "2023 в комплектации Allure можно за 4 199 000 рублей, что на 800 тысяч меньше, чем раньше. В случае с Peugeot 5008, но этого года производства, дисконт составляет до 501 тысячи рублей.