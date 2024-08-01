Выход кроссовера SWM G03F в России перенесли

Итальянско-китайский автопроизводитель SWM объявил о переносе старта продаж гибридного кроссовера G03F в России. Об этом сообщают «Известия».

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Согласно первоначальным планам, модель должна была появиться на российском рынке в конце лета, однако старт продаж был перенесен на осень. Причина переноса не уточняется.

При этом в Китае SWM G03F уже продается — цена за кроссовер составляет примерно 700 тысяч рублей. Китайская версия отличается атмосферным 110-сильным мотором с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового мотора и мощностью в 102 лошадиные силы.

Ранее стало известно, что количество китайских брендов на российском рынке увеличилось до 54.