Требования к водителям такси ужесточат

В Москве ужесточат требования к водителям такси. С 12 августа в столице вводится предварительная аттестация перевозчиков. На первом этапе пройти тест можно добровольно, но уже с марта 2025 года он станет обязателен. Для его сдачи необходимо будет ответить на восемь из десяти вопросов по трём блокам.

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Сам тест будет проверять водителей на знание правил перевозки пассажиров и багажа, порядок действий в чрезвычайных ситуациях и расположение достопримечательностей, а также государственных, транспортных, спортивных, социальных объектов и путей подъезда к ним.

Для прохождения аттестации водителю нужно зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ» (комплексная информационная система «Аналитика работы такси») и полностью заполнить профиль. После этого ссылка на прохождение теста станет активна.

«С 12 августа таксисты смогут пройти аттестацию и проверить знания и навыки. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях. С 1 марта 2025 года аттестация станет обязательной», — заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.



Напомним, с 1 сентября цены на такси в России взлетят вверх. Все компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Ранее таксистам не обязательно было оформлять эту страховку, но новые правила вступят в силу с 1 сентября. Представители отрасли категорически не согласны с новым обязательным страхованием.