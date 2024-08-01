В России вдвое упали продажи электромобилей

Электрокары перестали интересовать россиян. В марте этого года в России продажи электромобилей составили рекордные 2499 экземпляров, что, скорее всего, было связано с изменением условий утилизационного сбора с 1 апреля. В апреле было продано уже 2237 электрокара, в мае вдвое меньше — 1096, в июне — всего 1071 экземпляр.

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В первом полугодии в общей сложности было продано 10 293 новых электромобиля, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из главных причин снижения продаж электромобилей называют изменение условий уплаты утилизационного сбора в апреле этого года. Нельзя игнорировать и тот факт, что такие машины покупают люди состоятельные, где это может быть второй или третий автомобиль.

Но при этом россияне стали активно интересоваться гибридными моделями. Если доля электрокаров в общем объеме рынка сократилась за год с 1,3% до 0,9%, то доля гибридов за аналогичный период выросла с 2 до 2,8%.

Что касается популярности брендов, то в России первое место принадлежит Zeekr с 424 проданными в июне автомобилями. На втором — Evolute (78), на третьем Volkswagen (68).

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время автомобили Zeekr подорожают в России до 15%. Таким образом, стоимость машин, которые сейчас продаются у дилеров, увеличится от 400 тысяч до одного миллиона рублей.