В России представили самую дешевую версию седана Omoda S5 GT

Седан Omoda S5 GT получил в России новую базовую комплектацию Tech, благодаря которой стартовая стоимость машины уменьшилась на 410 тыс. рублей. Об этом сообщает auto.ru.

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Отмечается, что исполнение Tech предусматривает оснащение седана полуторалитровым мотором мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором.

У Omoda S5 GT Tech 2024 нет вентиляции передних кресел, электрорегулировок переднего пассажирского сиденья, потолочных светильников для пассажиров второго ряда и климат-контроля. При этом сохранены, к примеру, отделка салона экокожей и медиасистема с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями.

До этого стало известно, что руководство китайского автобренда SWM перенесло российскую премьеру кроссовера G03F. Модель планировалось вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень текущего года.

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1.5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.