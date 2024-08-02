Премьеру в РФ китайского кроссовера SWM G03F перенесли на осень

Кроссовер SWM G03F планировали вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень текущего года. Об этом "Известиям" рассказали в китайской компании.

В КНР SWM G03F продают как Big Tiger. Габариты машины: 4605 х 1815 х 1810 мм. Салон рассчитан на 5 или 7 мест (конфигурация 2+2+3).

Базовая комплектация модели представлена атмосферным мотором 1,5 литра (110 л.с.; 155 Нм) и 5-ступенчатой механикой.

Есть и гибридная версия. Силовая установка на базе 1,5-литрового мотора (102 л.с.; 126 Нм) работает в качестве генератора для батареи емкостью 8,8 кВт⋅ч, питающей электромотор (143 л.с. и 210 Нм). В чисто электрическом режиме кроссовер может проехать 46 км (по WLTC).

В Китае в пересчете на рубли за машину в базе просят 700 тысяч рублей, гибридный же автомобиль обойдется от 1,2 млн рублей.

Напомним, в настоящее время модельный ряд SWM представлен в нашей стране кроссоверами SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, производство которых налажено на заводе "Автотор" в Калининграде.