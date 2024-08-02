С начала года 64 региона получили более 5 тыс. единиц городского транспорта

Более 5 тыс. единиц общественного транспорта получили 64 региона с начала года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"Уже более 5 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов поставили в регионы с начала года. Новый общественный транспорт получили 64 субъекта. Машины уже на маршрутах", - рассказал он.



Он уточнил, что обновление автопарка проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2024 году планируется поставить в регионы 7,4 тыс. единиц общественного транспорта.