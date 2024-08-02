Появились первые фотографии нового Volkswagen Transporter

Volkswagen рассекретил внешность нового Transporter. Немецкий автопроизводитель опубликовал в Сети первые фотографии лёгкой коммерческой модели седьмого поколения в двух вариантах исполнения — вэна Caravelle и фургона Panamericana. Кроме того, на домашнем рынке уже открыт приём предварительных заказов на новинку.

© Quto.ru

Новинка построена на платформе Ford TransiT Custom. Внешность автомобиля частично позаимствована у коммерческого Ford, однако дизайнерам удалось сохранить фирменные черты. Салон оказался более унифицированным с американской моделью. Например, здесь появятся те же мониторы виртуальной приборки и мультимедиа диагональю 12 и 13 дюймов, что и у исходника.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. По предварительным данным, в моторную гамму будут входить турбодизель нового поколения, гибридная и полностью электрическая силовые установки, а опционально будет предложена система полного привода.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

На данный момент представлены пассажирское исполнение Caravelle с рассчитанным на 9 пассажиров салоном, а также развозной фургон Panamericana, который отличается 19-дюймовыми колёсными дисками и обвесом из неокрашенного пластика.

Семейство также будет включать в себя грузопассажирские модификации, версии с бортовой платформой, одно- и двухрядной кабиной.

В Германии уже начали принимать заказы на новый Volkswagen Transporter. По планам, первые поставки автомобилей стоимостью от 43,8 тысячи евро (4,04 млн рублей) начнутся в начале 2025 года.