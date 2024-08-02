Toyota погрязла в сертификационных скандалах

Скандал с сертификацией автомобилей Toyota не утих, а набирает обороты. В начале июля Toyota Motor сделала официальное заявление по поводу июньского скандала, связанного с подтасовками результатов сертификационных испытаний. Тогда пресс-служба компании заявила, что было проведено расследование, которое не выявило дополнительных случаев нарушений в процессе сертификации моделей автомобилей бренда, кроме тех, о которых было заявлено ранее. И вот накануне стало понятно, что скандал не утих, а разгорается с новой силой.

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Министерство транспорта Японии выявило новые нарушения и выдало компании приказ о внесении исправлений, требуя «кардинальных реформ».

Новые нарушения были выявлены в ходе инспекции на объектах Toyota. Было обнаружено восемь новых процедурных нарушений, затрагивающих семь моделей. И это на фоне ещё не утихшего скандала, когда 3 июня Toyota, Mazda, Honda и Suzuki признали факт фальсификации сертификатов тестовых испытаний машин в соответствии с стандартами сертификации министерства. Тогда все названные производители были вынуждены приостановить производство по требованию минтранса.

Эта мера негативно отразилась на глобальном производстве, которое в июне снизилось 13%, что не могло не сказаться на прибыли. Toyota уже заявила, что планирует возобновить производство Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross, сборка которых была остановлена в июне, примерно в середине сентября после подтверждения соответствия стандартам.

Что касается Noah и Voxy, то на этих моделях были с нарушениями проведены испытания защитных устройств для пассажиров, связанных с навигационными дисплеями. Якобы, в них использовались детали, которые не применялись для серийного производства.

Неправильную сертификацию также прошли Lexus RX в 2015 году, RAV4 в 2017 году, Camry в 2017 году, кроссовер Toyota Harrier в 2022 году и минивэн Lexus LM. В Toyota эти нарушения объяснили недостатками в управленческом надзоре, а также недостаточную осведомленность о важности сертификационной работы среди руководства компании.

Теперь Toyota Motor должна ежеквартально представлять отчеты о ходе работ в министерство транспорта страны.