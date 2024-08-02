Porsche создал эксклюзивную модель в честь знаменитого гонщика

Единственный экземпляр уникального Porsche 911 продадут случайному покупателю. Джозеф Зифферт и Porsche – две легенды. Первый — культовая фигура в Швейцарии даже спустя 50 лет после своей смерти. За 11 лет он принял участие в 298 гонках. Второй — автомобильный бренд, который создал и продолжать выпускать уникальные машины. Одна из них появилась в рамках специальной программы Porsche Exclusive Manufaktur.

© Quto.ru

Этот уникальный автомобиль имеет специальное дизайнерское лакокрасочное покрытие в идеально белом и змеино-зелёном цветах с нанесённым силуэтом Porsche 917. В интерьере доминируют черный и индийский красный цвета. На подголовниках вышито изображение шлема, а пороги дверей украшены силуэтом 917 и автографом легендарного гонщика. К автомобилю прилагаются часы от Porsche Design.

На центральном замке матово-черных магниевых колес и на боковых пластинах заднего спойлера также видна силуэтная линия 917KH, которая также украшает боковые пластины заднего спойлера. На В-стойках размещена специальная табличка в форме шлема с именем и автографом спортсмена.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

С выпуском 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert компания отдает дань уважения швейцарскому гонщику Джозефу Зифферту и его первой победе легендарного Porsche 917, собранного в 1969 году. 10 августа этого же года Зифферт вместе с Куртом Аренсом одержал первую международную победу в гонке на 1000 километров в австрийском Цельтвеге. В числе побед прославленного гонщика две на Формуле 1. Его жизнь оборвалась рано и трагично — 24 октября 1971 года Зифферт попал в смертельную аварию во время гонки Формулы-1 в британском Брэндс-Хэтче.