Новый Nissan Patrol начали раскрывать поэтапно

Марка Nissan запустила тизерную кампанию внедорожника нового поколения. По предварительным данным, полноценную презентацию проведут в начале сентября.

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Компания Nissan превратила премьеру рамного вездехода Patrol следующего поколения с заводским индексом Y63 в отдельное и долгоиграющее шоу. Так, первый намек на модель появился весной: со множеством других новинок она показалась в общем тизерном ролике. В июле новый Nissan Patrol и его американская версия Armada засветились в финансовом отчете производителя. А пару дней назад ближневосточное подразделение Ниссана сделало очередной анонс – но без названия машины. Так вот, теперь Nissan Middle East официально приступил к рассекречиванию новинки.

Итак, у ниссановского свежего внедорожника появился собственный промо-сайт. К слову, имя модели до сих пор не объявлено, но в коде сайта «случайно» указано название Patrol. Сообщается, что каждый четверг Nissan будет показывать какую-либо часть машины. А еще на сайте запущен обратный отсчет: на момент публикации новости он показывал, что до какого-то события осталось 33 дня. Судя по всему, «событие» — это и есть презентация Nissan Patrol. Таким образом, полностью модель раскроется в начале сентября.

Ну а сегодня нам показали радиаторную решетку нового Patrol. Решетка – сетчатая, с довольно крупными прямоугольными пластинами, сверху расположены сплошные горизонтальные плашки. Кроме того, сайт-тизер обещает «эксклюзивный аэродинамический дизайн», «плавные линии и смелые пересечения» да и вообще «внушительный внешний вид с первого взгляда».

О технике пока ни слова. Вероятно, следом за уже представленным родственным Infiniti QX80 новый Nissan Patrol перешел на бензиновый битурбированный мотор V6 3.5, а семиступенчатый автомат заменили на 9АТ. На премиальном брате двигатель выдает 456 л.с. Предыдущий Patrol на Ближнем Востоке доступен с V6 4.0 (275 л.с.) и V8 5.6 (400 л.с.), плюс там представлена «заряженная» версия Nismo с форсированным до 428 л.с. V8. Не исключено, что у внедорожника нового поколения выбора моторов уже не будет.