Maserati передумала продаваться и скоро представит новый суперкар

Новый суперкар Maserati сделан не с чистого листа, а является дальнейшим развитием модели MC20, дебютировавшей четыре года назад.

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Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, что Maserati из-за спада продаж и убытков (минус 83 млн евро по итогам первого полугодия) рискует выпасть из обоймы брендов, принадлежащих корпорации Stellantis, и перейти к новым владельцам, причём эту информацию сообщили не инсайдеры, а сами боссы Stellantis.

Позже, однако, они поняли, что погорячились и сильно навредили имиджу Maserati, в связи с чем выступили с новым заявлением (его цитирует Reuters), в котором говорится, что Stellantis не собирается продавать ни Maserati, ни один из других тринадцати брендов (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall). Мы бы добавили, что пока не собирается, передумать — дело не хитрое.

Напомним, что в начале этого года Maserati объявила о задержке выхода на рынок двух очень важных новинок: большой кроссовер, который заменит Levante, появится только в 2027 году, седан Quattroporte следующего поколения — в 2028-м. Скрашивать ожидание этих новинок, судя по всему, будут спецпроекты на базе существующих моделей: 16 августа в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) состоится премьера нового суперкара Maserati, сделанного на базе модели MC20.

Maserati MC20 был представлен в 2020 году, он имеет среднемоторную компоновку, задний привод и оснащается 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno собственной разработки, его максимальная отдача — 630 л.с и 730 Нм. В 2022 году дебютировал Maserati MC20 Cielo с откидным верхом. В 2023 году свет увидели сделанные на базе MC20 трековый суперкар Maserati MCXtrema и гоночный Maserati GT2.

Суперкар, который представят 16 августа и тизер которого показан на заглавной картинке, как сообщает пресс-релиз, унаследовал гоночный дух Maserati GT2 и станет новым флагманом модельной линейки Maserati. Полагаем, это означает, что новый суперкар получит развитый аэродинамический обвес и более мощную версию V6 Nettuno, при этом на нём можно будет ездить по дорогам общего пользования.

Между тем анонсированная в 2020 году электрическая версия Maserati MC20 до сих пор не представлена.