Эксперт рассказал, чем опасна ржавчина на тормозах

Директор по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал о том, чем опасна ржавчина на тормозах автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета».

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По словам эксперта, если тормозная система исправна, а автомобиль используется регулярно, то желто-красная ржавчина может появиться на тормозах из-за влажности — Тимашов уверяет, что это нормально. Но если ржавчина остается на дисках после нескольких торможений, то эта ситуация уже может стать опасной.

«Если часть тормозного диска ржавая, то эффективность соприкосновения материалов тормозной накладки и поверхности диска снижена. Соответственно, усилие на педаль тормоза может быть увеличено, как и тормозной путь автомобиля и время остановки», — рассказал он.



Тимашов также добавил, что для профилактики появления ржавчины автомобиль необходимо хранить в сухом и хорошо вентилируемом месте. Кроме того, если использовать транспортное средство регулярно, то диски, по словам эксперта, будут самоочищаться.

Ранее автоэксперт спрогнозировал рост цен на автомобили уже в августе.