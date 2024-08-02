Производство китайских пикапов JMC Vigus и JAC T8 Pro локализовали в России.

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Ambertruck Work Еще два китайских пикапа локализованы в России. Под именем Ambertruck Work на калининградском Автоторе собирают JMC Vigus. Бренд Ambertruck придуман специально для нашего рынка (еще есть Amberauto для легковых машин), чтобы вывести из-под риска вторичных санкций китайских партнеров.

Дизель 2.5 выдает скромные 128 сил и работает с 5‑ступенчатой механикой. Его ресурс оценивается в 400 тысяч км. Полный привод part-time дополнен блокировкой заднего дифференциала. Машина габаритами 5345×1828×1782 мм и с колесной базой 3085 мм берет на борт до 872 кг. При клиренсе 200 мм пикап преодолевает брод глубиной до 450 мм.

Декларируется улучшенная антикоррозийная обработка. А вот бачок омывателя неадаптированный, всего на 2,2 л. Комплектация без изысков: две подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, электропакет, литые диски, парктроник, медиасистема с экраном на 10 дюймов. Штатно ставятся подножки, дуга в кузове, подогреватель двигателя. Цена – 2,6 млн рублей.

Соллерс ST6 Прямой конкурент Ambertruck Work – Соллерс ST6 с дизелем мощностью 136 л. с. и 6‑ступенчатой «ручкой» стоит 2,5–2,6 млн. Он более известен, поскольку несколько лет продавался в России как JAC T6. Соллерс, в свою очередь, в I квартале 2025 года начнет продажи более дорогой модели ST8. Ее «донор» – JAC T8 Pro, от которого наш вариант отличается только логотипами и решеткой радиатора.

Между собой пикапы ST6 и ST8 разнятся только дизайном кабины и интерьером. По технике они идентичны. ST8 предложат с тем же дизелем 2.0 на 136 сил и 6‑ступенчатой механической коробкой. Причем производство агрегатов уже локализовано – в Елабуге (мотор) и на ЗМЗ (коробка). ST8 будут выпускать в Ульяновске – так удобнее по логистике. ST6 из полностью китайских машинокомплектов пока собирают во Владивостоке, но наверняка и его сборку переведут в Ульяновск.

Почем будут продавать Соллерс ST8 – еще неизвестно. JAC T8 Pro продается в единственной комплектации за 3,05 млн рублей и подешевел с момента нашего осеннего с ним знакомства на 150 тысяч. Но на нем стоит мощный 211‑сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi. Соллерс должен быть подешевле и за счет двигателя, и за счет локализации. Наш ориентир – 2,7 млн рублей.