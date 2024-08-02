Таксисты в России активно пересаживаются на автомобили Lada

АвтоВАЗ отгрузит таксомоторным компаниям 10 000 автомобилей. С января по июль российский автогигант продал сервису «Яндекс.Такси» 5 000 машин, а до конца года автопроизводитель готов поставить таксопаркам еще 5000 «Грант», «Вест» и «Ларгусов», сообщает агентство ТАСС.

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Более того, в Тольятти разрабатывают специальный автомобиль для таксомоторных парков. Самая дорогая Lada — перспективный седан Aura — изначально создавался для чиновников разного ранга, но одновременно появится её упрощённая версия, которая должна заинтересовать перевозчиков.

Популярность Lada объяснима: у сервисов такси возник дефицит бюджетных машин, поскольку выбор моделей для автопарков сильно сократился. При интенсивной эксплуатации транспортные средства выбывают из парков через 2-4 года, однако заменить их просто нечем.

Кстати, ГИБДД считает, что таксисты — не самые злостные нарушители ПДД. Полиция обнародовала итоги рейда, в рамках которого стражи порядка усиленно проверяли водителей легковых такси.