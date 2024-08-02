В Приморье водитель преследовал леопарда, выбежавшего на дорогу общего пользования

На Дальнем Востоке автомобилист преследовал вышедшего на дорогу леопарда. Редкий дальневосточный леопард попал на видео на трассе под Уссурийском. Хищник вышел на дорогу неподалёку от охранной зоны национального парка «Земля леопарда» и, попав под пристальное внимание проезжавшего мимо водителя, пытался скрыться. Специалисты по поведению больших кошек уже заявили, что так делать не стоит.

«Поведение леопарда – адекватное. Поведение человека – нет. Так делать нельзя», — подчеркнули в нацпарке.



Отмечается, что преследовать диких животных не нужно хотя бы ради собственной безопасности, так как в стрессовом состоянии они могут вести себя агрессивно. В частности, хищник может наброситься на преследователя, а если окна или люк в этот момент открыты, то последствия для человека могут оказаться серьёзными.

Помимо этого, звери в попытках скрыться от преследования могут получить травмы или попасть под автомобиль. Тем более что на записи видно, как водитель ради удачного кадра выезжает на встречную полосу.

«Этих самых редких в мире больших кошек удалось спасти от исчезновения на охраняемых территориях. Популяция растёт, мирные леопарды, которые никогда не нападали на человека без провокации, расселяются, возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, где в прошлом их нещадно истребляли. Они лишь недавно “встали на ноги”, практически вернувшись с того света. Их было всего 35. Они не должны вновь столкнуться с преследованием. Мы можем жить в гармонии с природой», – подчеркнули в нацпарке.



Эксперты также рекомендовали водителям при встрече с дикими животными остановиться и пропустить зверей, а также не привлекать их внимание голосом, не открывать окна и двери и ни в коем случае не пытаться их кормить.