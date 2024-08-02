В Россию привезли полноприводный кроссовер нового поколения от Toyota

В России стартовали продажи нового поколения Toyota Venza за 4 млн рублей.

Российский дилер по параллельному импорту привез в страну Toyota Venza актуального второго поколения по цене 3 950 000 руб. Автомобиль представлен в версии Extreme Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 171 л. с. и АКП. Привод полный.

Новое поколение Toyota Venza представили еще в 2020 году. Второе поколение автомобиля производится в Японии и Китае. Японская версия отличается от китайской слегка подкорректированным дизайном передней части. В Россию привезли китайскую Venza.

В оснащение входят проекционный дисплей, панорамная крыша, автоматический климат-контроль, сиденья с вентиляцией и цифровое зеркало заднего вида, а также набор электронных помощников.