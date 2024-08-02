В Москве показали возможный вариант второго электрокара бренда Атом

Концепт электрического седана "Молния" представлен в Манеже на выставке "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Отмечается, что прототип электроседана является второй моделью бренда "Атом" от российской компании АО "Кама" ("дочка" КАМАЗа). Мощность мотора седана "Молния" составляет 150 л. с. Официально пресс-служба "Атома" отказалась от комментариев о машине. И пока непонятно, кто стоит за этим автомобилем. До этого стало известно, что производство отечественных электромобилей "Атом" начнется в июле 2025 года. Вместе с базовой версией модели будут доступны два варианта для такси и машина для каршеринга. По габаритам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. "Атом" получит полностью независимую подвеску типа "Макферсон" спереди и многорычажную независимую сзади. Машину оснастят распашными дверями без центральных стоек.