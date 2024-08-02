Для московских таксистов вводят экзамен на знание достопримечательностей
Московских таксистов обяжут сдавать экзамены для работы в городе. По словам заместителя главы столичного Дептранса Владимира Макарова, сперва аттестация будет носить рекомендательный характер, однако уже с марта следующего года без сдачи экзаменов водителей не допустят до выполнения заказов. Тест будет состоять из десяти вопросов по трем блокам. Аттестуемые должны будут ответить правильно минимум на восемь вопросов.
Макаров заявил, что с 12 августа 2024 по 1 марта 2025 года будет действовать переходный период, в течение которого таксисты смогут пройти аттестацию по желанию. Затем экзамен станет обязательным для всех водителей.
Чтобы пройти тестирование нужно будет зарегистрироваться и войти в личный кабинет комплексной информационной системы «Аналитика работы такси», которая действует на территории Москвы и Подмосковья. Ответить на вопросы смогут пользователи с полностью заполненными профилями.
Тест будет состоять их трех блоков. Водителям необходимо будет ответить на вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, а также знать расположение значимых объектов культурного наследия и объектов, занимаемых органами государственной власти, включая транспортные, спортивные, социальные объекты и пути подъезда к ним. Кроме того, таксисты должны знать, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.
В середине июля в России возникла острая нехватка таксистов. Согласно опросу, в сфере пассажирских перевозок готовы работать менее 20 процентов россиян.