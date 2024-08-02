Для московских таксистов вводят экзамен на знание достопримечательностей

Московских таксистов обяжут сдавать экзамены для работы в городе. По словам заместителя главы столичного Дептранса Владимира Макарова, сперва аттестация будет носить рекомендательный характер, однако уже с марта следующего года без сдачи экзаменов водителей не допустят до выполнения заказов. Тест будет состоять из десяти вопросов по трем блокам. Аттестуемые должны будут ответить правильно минимум на восемь вопросов.

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Макаров заявил, что с 12 августа 2024 по 1 марта 2025 года будет действовать переходный период, в течение которого таксисты смогут пройти аттестацию по желанию. Затем экзамен станет обязательным для всех водителей.

Чтобы пройти тестирование нужно будет зарегистрироваться и войти в личный кабинет комплексной информационной системы «Аналитика работы такси», которая действует на территории Москвы и Подмосковья. Ответить на вопросы смогут пользователи с полностью заполненными профилями.

Тест будет состоять их трех блоков. Водителям необходимо будет ответить на вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, а также знать расположение значимых объектов культурного наследия и объектов, занимаемых органами государственной власти, включая транспортные, спортивные, социальные объекты и пути подъезда к ним. Кроме того, таксисты должны знать, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.

В середине июля в России возникла острая нехватка таксистов. Согласно опросу, в сфере пассажирских перевозок готовы работать менее 20 процентов россиян.