В России наладили массовый выпуск деталей подвески для больших грузовиков

В Татарстане запустили автоматизированное производство автомобильных запчастей. НПО «Ростар» из города Набережные Челнах запустило автоматизированный участок литейного производства. Это линия полного цикла, что позволяет делатьдеталей тормозной системы, подвески и рулевого управления для грузовой техники.

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В проект вложили 100 млн рублей,Ю из которых 57,4 млн рублей выделил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 24,6 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Выпуск отечественных комплектущих очень важен. Скажем, отгрузки новых КамАЗов долгое время были ограничены, так как для многих импортных компонентов ещё не были подобраны российские аналоги.

Сейчас процесс импортозамещения идёт полным ходом, и конвейеры автозаводов готовы выдавать столько автомобилей, сколько потребует рынок. А объёмы рынка постоянно растут.

Между тем, КамАЗ оборудовал грузовик «ленивцем» по просьбе торговых сетей. Модель 65658-B5 адресована логистическим компаниям, маркетплейсам и представителям ритейла.