Лидером продаж электрокаров в лизинг стал Evolute

Лизинговые продажи электрокаров резко увеличились в России. В первом полугодии 2024 года российские продажи электромобилей в лизинг выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает компания «Европлан». Лидером сегмента стал отечественный бренд Evolute, он занял 41% от общего числа лизинговых продаж электрокаров.

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Второе место занял китайский бренд Zeekr с долей 23%. Третья строчка досталась «Амберавто» — 9%.

При этом в целом по стране продажи электромобилей на протяжении последних месяцев демонстрируют стремительное падение. Так, в марте этого года в России продажи электромобилей составили рекордные 2499 экземпляров. В апреле было продано уже 2237 электрокара, в мае вдвое меньше — 1096, в июне — всего 1071 единица.

В сегменте новых EV лидерство удерживает Zeekr 001 и Zeekr X. Третье место занимает Hongqi E-HS9. На вторичном рынке лидерство удерживает Zeekr 001, Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

В «Европлане» отметили, что с 2020 года продажи электромобилей в лизинг выросли в три раза. В компании предположили, что резкий рост спроса могла спровоцировать господдержка от государства. По льготной программе лизинга Минпромторга можно компенсировать 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Чтобы продажи электромобилей продоожали расти, необходимо стимулировать развитие необходимой инфраструктуры, а именно — создавать сети зарядных устройств в городах и на трассах, прокомментировал директор по продажам Иван Коровников.