Дорожные знаки оградят от отвлекающей рекламы

В Госдуму внесен законопроект о запрете логотипов магазинов на дорожных знаках.

В России предлагается запретить размещать на знаках дорожного движения логотипы магазинов и предприятий. Авторы инициативы отметили случаи, когда предприятия злоупотребляют правом на указание информации о местах притяжения участников движения на специальных табличках, установленных рядом с информационными знаками вдоль дорог.

В частности, на них нередко указываются названия определенных товаров и логотипы компаний, что фактически является рекламой. Предлагаемым законопроектом планируется уточнить правила размещения информации на указателях. В частности, он запрещает наносить на знаки, их опоры или другие устройства, предназначенные для регулирования дорожного движения, названия товаров, организации и мероприятия, а также информацию о результатах интеллектуальной деятельности. На информацию, указывающую на вокзалы, аэропорты, отели и гостиницы, а также объекты туризма и спорта, такое ограничение распространяться не будет.

В настоящее время действуют законодательные нормы, которые запрещают размещение рекламы на дорожных знаках, однако на желтых табличках под информационными знаками допускается размещение нейтральной информации, не являющейся рекламой, например, о расположении ближайшего торгового центра, парковки, ресторана или отеля.