В Москве представлен прототип второй модели «Атом»

В РФ представлена вторая модель «Атом». В ходе выставки «Территория будущего. Москва 2030», которая проходит в Манеже, была представлена концептуальная версия электрического седана «Молния». Предполагается, что прототип станет второй моделью нового отечественного бренда, который принадлежит АО «Кама».

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Официального подтверждения, что это именно электрокар «Атома», пока нет, как и опровержения. В пресс-службе компании от комментариев отказались.

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Характеристики новинки пока не раскрываются. Известно лишь, что в движение четырёхдверку будет приводить электромотор с отдачей 204 силы, а питаться он будет от аккумулятора ёмкостью 85 кВтч.

Ранее сообщалось, что российский электрокар Атом получит руль с экраном и двери без ручек. Компания «Кама», разработчик отечественного хэтчбека, опубликовала в Сети изображения салона модели. Серийная версия электромобиля сохранит кузов без центральной стойки с широкими дверными проёмами и единственный дисплей, расположенный на руле.

Помимо этого, не исключено, что электро-хэтч могут начать производить в Китае. Российский фонд прямых инвестиций, корпорация XY Group и АО «Кама» (разработчик «Атома») договорились о привлечении китайских инвесторов в проект российского электромобиля и локализации производства в Китае.