"Москвич" планирует расширить дилерскую сеть

Московский автомобильный завод "Москвич" объявил, что планирует расширить географию присутствия своих дилеров. С 1 по 31 августа 2024 года открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей "Москвич". Всего в отборе могут принять участие кандидаты из трех городов России - это Москва, Курган и Липецк.

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В настоящий момент дилерская сеть возрожденного бренда представлена 84 точками продаж в 54 городах России.

По итогам июля 2024 года в России продали 1364 автомобиля "Москвич". 200 машин - лифтбеки "Москвич 6", 40 - электрокроссоверы "Москвич 3е", остальное - бензиновые кроссоверы "Москвич 3".

Накануне был показан широкой публике "Москвич 8". Эта модель появится в продаже до конца этого года.