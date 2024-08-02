Стало известно, коснется ли России блокировка автомобилей Zeekr

Дилеры рассказали, что будет с электромобилями Zeekr в России после блокировки. Недавно появилась информация о том, что китайский производитель Zeekr собирается блокировать свои автомобили, которые были вывезены из КНР неофициальным способом. Речь шла об электромобилях, которые предназначались для китайского рынка. Автопроизводитель разослал дилерам в Казахстане информацию с предупреждением: экран автомобилей будет заблокирован, если машины не вернутся в Китай. Издание 74.ru обсудило с российскими дилерами, коснётся ли блокировка автомобилей в России.

Российские компании, которые работают с электромобилями Zeekr стараются не обсуждать тему блокировки и отвечают сухо: в России соответствующую информацию от Zeekr не получали. Один из представителей отрасли заявил, что механизм блокировки пока неясен. В информации от производителя заявлялось, что местоположения автомобиля определяется сим-картой, которая устанавливается на заводе-изготовителе. Но машины, которые приезжают в Россию, этой карты лишаются — её выпаивают и вставляют российскую. После этой процедуры Zeekr не может определить, находится ли автомобиль в России. По словам источника, блокировка коснётся Казахстана, куда машины поставляются официально. Она направлена на сокращение «серых» поставок и заказ машин у официальных представителей бренда.

Тем не менее российские дилеры пока не рискуют заказывать автомобили, которые сошли с конвейера после 15 июля. Именно эту дату назвал Zeekr: электромобили, выпущенные до 15 июля, блокироваться не будут. Сейчас в России продаются те модели, которые были выпущены ранее указанной даты. «Будет первый прецедент — посмотрим», — заявил источник.

Менеджер по продажам дилерского центра, с которым велась беседа, сообщил, что в случае блокировки в России можно будет взломать электронную систему автомобиля и разблокировать все функции. Именно таким образом электрокары Zeekr получают русификацию.

Руководитель компании Premium Collection Вячеслав Вердыш считает, что блокировками Zeekr может подпортить себе репутацию. «Если китайцы глобально начнут использовать инструменты для блокировки автомобиля, кто их потом будет покупать? Через интернет это быстро дойдет до других потребителей, и все будут пытаться избавиться от автомобилей», — прокомментировал он.

Эксперт считает, что Zeekr не заинтересован в официальных продажах своих моделей в России. В КНР реализуется ежегодно 25 млн машин, в России — около 1 млн. Zeekr ориентирован на внутренний и европейские рынки.

Не смотря на то, что Zeekr официально в России не продаётся, бренд занимает лидирующие позиции в сегменте электромобилей. Причём как среди новых моделей, так и среди подержанных. По данным «Автостата», за первое полугодие в России было продано 4450 электромобилей Zeekr.