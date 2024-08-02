Банки ожидают рекордные доходы от автокредитов

Несмотря на все ограничения, россияне продолжают покупать автомобили в кредит. Выдачи автокредитов в концу 2024 года достигнут 2,3−2,4 трлн рублей благодаря росту поставок из Китая, по параллельному импорту, появлению новых брендов и субсидируемым программам. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. За 7 месяцев года суммарный объём выданных автокредитов уже достиг 1,4 трлн рублей. Эта сумма уже почти вдвое превышает объём, выданный годом ранее.

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По оценкам ВТБ, объём продаж автокредитов в этом году на 55% превысит результат 2023 года. Эксперт отметил, что рынок автокредитования мог бы расти ещё активнее, но из-за новой риск-политики ЦБ рост будет немного медленнее. Тем не менее в российском розничном кредитовании сегмент автомобилей чуть ли не единственный, кто развивается динамично, заявил Горшков.

Во втором полугодии прогнозируется спрос на кредитование новых машин и снижение количества кредитов на покупку автомобилей с пробегом. В июне по сравнению с маем количество купленных новых машин в кредит сократилось, а вот кредиты на подержанные автомобили, наоборот, выросли.

При этом ставка по автокредитам заметно выросла. Ожидание повышения цен на автомобили из-за роста утильсбора привело многих россиян в банки, где выяснилось, что ставки по автокредитам местами достигли 30% годовых.