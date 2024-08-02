«АвтоВАЗ» признал проблемы с поставками комплектующих

«АвтоВАЗ» заявил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах, сообщает «Интерфакс».

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«Есть задержка сроков платежей. Не по всем позициям, но бывает такое. Сотрудничество есть, общаемся. Трудности возникают, каким-то образом решаем. Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен», — заявил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АвтоВАЗ» Александр Виноградов.



До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами.

Речь, в частности, идет о пластиковых крышках для кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», элементах отделки салона, включая облицовку магнитолы, которая крепится на клипсах, перечислил руководитель предприятия. Вместе с тем Соколов категорически опроверг информацию о поставках некомплектных автомобилей клиентам.