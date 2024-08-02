Марка Belgee подняла цены на свои кроссоверы

Автомобили Belgee подорожали на 15 000 рублей. Стоимость компактного кроссовера Belgee X50, что представляет собой дорестайлинговый Geely Coolray, теперь составляет 2 305 990 вместо прежних 2 290 990 рублей. За более крупный Belgee X70 — это переименованный Geely Atlas Pro — отныне будут просить 2 614 990, а не 2 599 990 рублей.

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Напомним, что белорусский автозавод «Белджи» получил от китайской компании расширенную лицензию, которая позволяет наращивать степень локализации, а также устанавливать шильдики Belgee вместо Geely.

Сейчас российские и белорусские компании поставляют на завод стёкла, аккумуляторы, шины и диски. Обеим моделям новоиспечённой марки полагается 1,5-литровый 3-цилиндровый наддувный мотор.

Как выяснила редакция Quto, у кроссоверов X50 и X70 оцинкована большая часть кузовных деталей, за исключением панели крыши. Кроме того, днище полностью покрывается пластизолем.

Между тем, Geely Atlas для Казахстана оказался мощнее и дешевле российского: редакция Quto сравнила цены и характеристики обоих кроссоверов.